Capua | Luglio al Museo prosegue con i concerti di Ratinov e del duo Guatti-Orlando

(Di giovedì 18 luglio 2024)al, Summer Concert 2024. Nuovi appuntamenti musicali a partire dal 19I prossimi appuntamenti del “al– Summer Concert 2024” sono un’ulteriore occasione per gli amanti della musica classica di assistere ad esibizioni di altissimo livello nelle storiche sale delCampano, che farà da cornice suggestiva. Venerdì 19(ore 20) Anthony, prestigioso vincitore del Secondo Premio Busoni2023 e, nel 2024, del terzo premio al Concorso pianistico di Montreal, proporrà un repertoriointenso e coinvolgente.interpreterà una selezione di capolavori del repertorio romantico e classico, trasportando il pubblico in un viaggio emozionante tra le note di Robert Schumann (Kreisleriana op.16), di Fryderyk Chopin (Ballata n. 2 in fa maggiore op.