Bologna come la Uefa ti cambia il mercato C’è posto soltanto per un altro straniero

(Di giovedì 18 luglio 2024)in stand by, in casaè tempo di riflessioni. Quanto lunghe è da vedere. Di certo c’è che bisogna fare i conti con la listae con scelte complesse e forse dolorose. Il dato principale è che resta un solo slot libero per un over non cresciuto in Italia e con la cessione di Zirkzee sarà occupato quasi certamente dalla punta. Poi o ci saranno esclusioni dalla lista o Sartori e Di Vaio dovranno provvedere a cessioni e rimpiazzi con Italiani Under o non. Questo è il dato di partenza. La lista rossoblù conta ad oggi 16 over: Castro e Ilic, pur essendo Under 21, sono stranieri non cresciuti in Italia e in quanto tali parametrati a over,Odgaard, Ndoye, Ferguson, Karlsson, Freuler, Holm, Aebischer, El Azzouzi, Posch, Lykogiannis, Lucumi, Beukema, Skorupski, Miranda.