Antonella Sberna | Vice di Metsola simbolo di una destra di governo seria

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 18 luglio 2024)di Fratelli d’Italia commenta iled esprime la sua soddisfazione e il suo impegno comedi. Roberta, membro del Partito Popolare Europeo (PPE), è stata recentemente rieletta come Presidente del Parlamento Europeo. Questa rielezione segna una continuità nella sua leadership, evidenziando il sostegno e la fiducia riposta in lei dai colleghi parlamentari per guidare l’assemblea durante questo periodo critico. “Sul voto per Von Der Leyen conteranno gli impegni” Notizie.com fonte foto ig: @anto A questa rielezione si affianca la nomina didi Fratelli d’Italia (FdI) comePresidente., conosciuta per la sua esperienza e competenza, rappresenta la crescente influenza delladieurorealista all’interno del Parlamento Europeo.