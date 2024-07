20 milioni ed il Milan lo porta a casa | Ibra non si ferma più

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ildopo Morata vuole piazzare un altro colpo di mercato: con 20è fatta, ecco il piano dihimovic per il secondo potenziale acquisto “Convinto dalle parole dihimovic“, così Alvaro Morata nelle sue prime parole rilasciate da nuovo calciatore del. Lo spagnolo, quindi, torna in Italia, stavolta aldopo le due esperienze precedenti entrambe alla Juventus. I rossoneri hanno il loro nuovo bomber, colui che nelle intenzioni del club non dovrà far rimpiangere Giroud, volato a Los Angeles per la parte finale della sua carriera calcistica. Un centravanti di spessore internazionale e di grande esperienza, reduce dalla vittoria ad Euro 2024 che avrà il compito di caricarsi sulle spalle l’intero attacco rossonero nella prossima stagione che dovrà essere dello scudetto.