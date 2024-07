Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)15.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA RIMANENDO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENDIO POSSIBILE FUMO IN CARREGGIATA CON VISIBILITA RIDOTTA PRESTARE ATTENZIONE SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CONLA VIA DEL MARE DIREZIONE CECCHINA IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA, ALTEZZA VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIO Servizio fornito da Astral