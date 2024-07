Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)17 LUGLIOORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA A24-TERAMO, IN DIREZIONE FIRENZE, LA CIRCONE è REGOLARE CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA NORD NEL VITERBESE, ANCHE QUI RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CHIMICA, PERMANGONO I RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN INTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI DALLA CASILINA ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALTEZZA PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA PONTINA PER LAVORI PERMANGONO LE CODE IN DIREZIONE LATINA, PER LAVORI A CASTELNO.