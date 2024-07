Veronica Peparini la foto prima e dopo il parto | Non è facile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è diventata di nuovo mamma a 52 anni a marzo: le gemelle Penelope e Ginevra sono nate mediante fecondazione assistita.la gravidanza, il rapporto con il proprio corpo cambia, e non èparlarne senza scadere in ovvietà o banalità. Su Instagram, laha condiviso degli scattiil, parlando a tutte le mamme e raccontando il suo personale percorso., gli scattiilA quattro mesi dalha condiviso degli scatti per mostrare come è cambiato il suo corpo, per essere di ispirazione a tutte le donne, non solo a quelle che sono diventate mamme. Il suo rapporto con il fisico è sempre stato di amore:la nascita delle gemelle Penelope e Ginevra, avute con Andreas Muller, si è impegnata per ritornare in forma.