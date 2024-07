Venezia 2024 | verrà presentato il nuovo film di Almodóvar con Julienne Moore e Tilda Swinton?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il primo lungometraggio in lingua inglese di Pedro Almodovar, The Room Next Door, saràin anteprima mondiale all’81esima mostra del cinema diche si terrà a settembre. A darne notizia è Variety. La pellicola vede come protagoniste le due vincitrici dell‘Oscar Julianne(nel 2015 per Still Alice) e(nel 2008 per Michael Clayton) che recitano insieme a John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Melina Mathews e Victoria Luengo. Tre anni dopo Madres Paralelas, in concorso alla 78esima Mostra del Cinema die vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Penélope Cruz, il regista spagnolo torna al Lido e, secondo diverse fonti, anche il suo ultimo lavoro potrebbe essere in concorso al festival, di cui si attende la conferma ufficiale del programma, la prossima settimana, il 23 luglio.