Traffico Roma del 17-07-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente temporaneamente chiusa via Flaminia all’altezza di via Monterosi in direzione di Corso di Francia Al momento le code partono dal raccordo anulare sempre per incidente code anche su via Belmonte in Sabina all’altezza del raccordo sullo stesso raccordo anulare con in carreggiata esterna dalla Cassia bis a Casal del Marmo e proseguendo dallaFiumicino alla Pontina code anche in carreggiata interna tratti dalla diramazionenord alla 24 e dalla Casilina all’appia incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara verso la tangenziale est sulla tangenziale est dalla Nomentana alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico in direzione opposta verso San Giovanni per un mezzo che ha perso il carico si viaggia su carreggiata è ridotta tra viale Tor di Quinto in via Salaria con inevitabili al Aurelio per un incidente lunghe ...