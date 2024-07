Tour de France 2024 Carapaz | Tutto perfetto vincere una tappa era l’obiettivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “unaaldeè il massimo, è qualcosa che abbiamo provato dall’inizio. Era il primo obiettivo, sapevamo che fare la classifica sarebbe stato impossibile per noi. Il sogno era quello diuna, oggi poi è stata una giornata durissima, con tutti questi attacchi e un gruppo in fuga così numeroso. Ma è una giornata che ricorderò davvero tanto tempo“. Queste le parole di Richarddopo il successo nella 17esimadelde. L’ecuadoriano, primo della sua nazione aunaalla Grande Boucle e che ha così completato il tris con le vittorie anche al Giro e alla Vuelta, ha aggiunto: “Sapevo che potevo muovermi bene in un gruppo così. Nella prima parte ho lasciato fare, volevo approfittare del momento giusto, poi nel finale mi sono sentito bene. Abbiamo fattoalla perfezione, è una grande vittoria“.