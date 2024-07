Solo per voi Il primo agosto arriva Max Paiella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilin piazza Magagnini, alle 21.30, arriverà Maxcon "per voi", uno spettacolo in cui il popolare autore, cantante, attore e fantasista romano, condurrà il pubblico attraverso il complesso mondo delle emozioni. Con i suoi esilaranti personaggi presentati a "Il ruggito del coniglio", da anni la trasmissione cult di Radio Due, e in altre trasmissioni televisive e radiofoniche tra cui "Parla con Me" e "The show must go off" Maxsi è affermato come uno dei più divertenti comici italiani. Il suo show "per voi" è uno spettacolo esilarante che parla di emozioni, per una produzione Promo Music. Come affrontare le emozioni che ci avvolgono, ci sovrastano, in ogni momento della giornata? Meglio di un weekend in un monastero tibetano. Biglietti su Vivaticket.