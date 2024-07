Serena stronca Sacchi su Usa 94 | Neanche un grazie a Baggio che gli salvò la faccia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Questa mattina Arrigosulle pagine della Gazzetta dello Sport ha “rosicato” ancora per il Mondiale del 2006. Se la prende con Andreotti e Matarrese e dice che quella Nazionale non fu amata a causa di Berlusconi. Ne abbiamo scritto questa mattina. Le parole dinon sono piaciute nemmeno ad Aldo, storico giocatore della nazionale azzurra. Su X, oggi commentatore tv,: “Con tutto il rispetto, con tutto il rispetto dovuto, non si possono leggere queste cose. Gioco difensivo e modesto (quello da lui sempre criticato). Robertoche dopo l’umiliazione contro la Norvegia gli salva la faccia con la sua fantasia e nessun cenno di ringraziamento“. Con tutto il rispetto, con tutto il rispetto dovuto, non si possono leggere queste cose. Gioco difensivo e modesto (quello da lui sempre criticato).