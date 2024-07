Osimhen-PSG verso la chiusura l’agente a Parigi | Incontro positivo con il club francese

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 17 luglio 2024)tradi Victor, Roberto Calenda, e il PSG: accordo sempre più vicino per il trasferimento del nigeriano. L’affare Victorsembra finalmente entrare nel vivo. Napoli e Paris Saint-Germain stanno accelerando i negoziati per il trasferimento del bomber nigeriano, con uncruciale avvenuto nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la trattativa per portarein Ligue 1 ha registrato un significativo progresso. Sebbene non sia ancora ufficiale, le parti sembrano vicine a trovare un accordo, lavorando per risolvere alcuni dettagli relativi allo stipendio e al prezzo finale del cartellino. L’tradie il PSG Roberto Calenda, agente di, si è recato aper uncon i dirigenti del PSG.