Non mentirò quando ho cantato l’inno ero ubriaca | la confessione della popstar Ingrid Andress

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Non, ero”. Comincia così il post con cui la cantante, nominata quattro volte ai Grammy Awards, si è scusata con i migliaia di tifosi che l’avevano presa di mira. La cantante infatti è stata criticata per la pessima esibizione nell’Home Run DerbyMajor League Baseball che si è tenuto ad Arlington, in Texas, lunedì 15 luglio. Sotto gli occhi esterrefatti e divertiti dei presenti, colti dalle inquadrature televisive,ha sbagliato completamente l’interpretazione delamericano, uno dei momenti più celebrati e visti in un evento sportivo, in quanto inserito a ridosso del fischio d’inizio. A causagravità dell’errore commesso in diretta nazionale,ha dichiarato di essere entrata in un centro di riabilitazione e si è scusata con l’organizzazione sportiva, i fan e il Paese per la terribile performance.