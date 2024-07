Morte Shannen Doherty parla il suo medico e racconta come ha vissuto le ultime settimane di vita | le rivelazioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lawrence D.Piro hato delleduedidi, sua paziente e grande amica. La famosissima attrice, conosciuta soprattutto per aver preso parte alla serie TV Streghe che ha ottenuto tanto successo in Italia, è deceduta a causa del cancro a soli 53 anni lo scorso 13 Luglio: scopriamo cosa ha volutore ilche l’ha seguita fino al suo ultimo sospiro. Lawrence D.Piro e gli ultimi momenti didiIlLawrence D.Piro (anche grande amico di) ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al portale People: “era circondata da alcuni dei suoi amici più intimi e si trovava in un posto dove si sentiva molto a suo agio, dormiva e stava attraversando la fase di transizione. Il gruppo di amici che ha voluto al suo fianco erano persone care che le hanno dato sempre molto supporto.