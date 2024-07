Me ne vado mi tremano le mani Le Iene addio allo storico inviato | Grazie di tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024)per ogni momento condiviso, per ogni sorriso, per ogni abbraccio. Vi porterò sempre con me, ovunque mi porterà il destino. Ea tutta Mediaset per avermi dato mezzi e risorse per esprimermi al meglio e in totale libertà. p.s.: la solita penna imbevuta nel veleno ha scritto che lascio “da sconfitto”. Ma io sono uno sconfitto”. Con queste parole lode Leha annunciato il suoprogramma Mediaset. La notizia era già circolata in queste settimane, ma in queste ore il giornalista ha ufficializzato il cambio di rete. Infatti da Mediaset passerà alla Rai, precisamente sul secondo canale, dove condurrà la trasmissione L’Altra Italia. “Grande ritorno dopo 16 anni”.