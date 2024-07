Maika Monroe la star di Longlegs vorrebbe recitare in una saga horror cult | ecco quale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La scream queen ediha un sogno nel cassetto:in un’iconicache ha terrorizzato diverse generazioni. Stiamo parlando di Nightmare – Dal profondo della notte, franchise di cui si auspica un revival da tempo e, cosa ancor più interessante, Mike Flanagan stesso sarebbe pronto a far rivisitare a Freddy Krueger i nostri incubi. In occassione dell’uscita dell’attesissimonelle sale americane, l’attrice di It Follows ha svelato a Collider di aver visto il film originale del 1984 quando era “probabilmente troppo giovane” e di averlo trovato particolarmente terrificante proprio perchè la componentesubentra mentre i personaggi dormono. A Nightmare on Elm Street. Decisamente. L’ho visto probabilmente a un’età troppo giovane e credo che, dato che il film parla di quando ci si addormenta, abbia colpito nel segno.