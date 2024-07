LIVE – Udinese-Istra amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tutto pronto per il secondo testdell’che a Codroipo se la vedrà contro l’, squadra del massimo campionato croato. Fischio d’inizio alle 19:00 di mercoledì 17 giugno per una partita che vedrà i friulani sfidare un avversario già affrontato lo scorso novembre durante la sosta nazionali. Da quel momento è cambiato quasi tutto: c’è un nuovo allenatore (Kosta Runjaic) e una consapevolezza diversa dopo una salvezza difficile e raggiunta solo all’ultima giornata dello scorso campionato. Si tratta della seconda ed ultimadisputata in Friuli prima della partenza per il ritiro di Bad Kleinkirchheim dove i bianconeri rimarranno dal 18 al 31 luglio. “La squadra ha dimostrato un’ottima attitudine e già un buona gamba”, ha detto Runjaic dopo il primo test vinto 6-0 contro il Bilje a Gorizia.