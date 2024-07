LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tra pochi km il Col Bayard

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15:27 Al comando troviamo il belga Tiesj Benoot (Team Visma-Lease a bike), il lussemburghese Bob Jungels (Red Bull-BORA-hansgrohe), ilse Romain Gregoire (Groupama-FDJ) ed il danese Magnus Cort (Uno-X-Mobility). Per loro poco più di un minuto su un folto gruppo di 43 contrattaccanti, ed oltre due minuti sul drappello maglia gialla. 15:24 D’improvviso il gruppo maglia gialla si ferma, lasciando contrattaccare ben 43 elementi. Situazione che cambia notevolmente a 50 km dall’arrivo. 15:21 Da sottolineare il ritmo dei 4 battistrada, che nonostante la bagarre continua vissuta in gruppo, conservano un margine di 50 secondi rispetto al plotone maglia gialla. 15:18 Media oraria sostenuta finora a dir poco spaziale. Dopo 2 ore e mezza di gara la media è infatti di 48.1 km/h.