Lisa Vittozzi | Lo sport ad alto livello non è bello quando hai attacchi d’ansia Il mental coach mi ha aiutato

(Di mercoledì 17 luglio 2024), campionessa e in fondo volto nuovo del biathlon, si racconta al Corriere della Sera. Parla della sofferenza e dei dubbi affrontati prima di prendersi della soddisfazioni. C’è stato il baratro, prima di un trionfo segnato dalla riscrittura di tutti i record e dall’aver uguagliato le 12 medaglie mondiali della Wierer.: «Mi sentivo in vortice, il cervello non reagiva», c’è chi ha definito la sua storia come un viaggio all’inferno e ritorno. «Magari non proprio un inferno, ma qualcosa di molto simile. Ho vissuto un periodo negativo, non stavo bene: ho avuto parecchidi ansia e non èfareadin quella situazione. Mi sentivo in vortice, il cervello non reagiva. Ero spaesata: arrivavo al poligono e non mi pareva di essere lì, quindi non riuscivo a gestire nulla».