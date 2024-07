Le proposero filler per il viso a 32 anni Adrianne Curry | Ho la mia dignità e lasciò Hollywood

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 41, famosa per aver vinto il titolo di America’s Next Top Model nella prima edizione del concorso condotto da Tyra Banks, e aver partecipato a reality show dei primi2000 come The Surreal Life o My Fair Brady, ha parlato con People della sua decisione di abbandonare. La modella, che ora conduce una vita tranquilla nel Montana insieme al marito Matthew Rhode, circondata dai suoi animali (43 galline, 2 gatti e 1 cane), ha raccontato a People che quando ha vinto il titolo di America’s Next Top Model nel 2003 pensava di essere destinata a una carriera nell’alta moda: “Ci dicevano ogni giorno che chi avrebbe vinto sarebbe diventato un grande modello Revlon Ci hanno mentito, perché nessuno di noi avrebbe lottato così duramente per un premio da quattro soldi”, ha detto la ex modella e attrice. “Questa è l’industria. È così. È spietata. È bugiarda.