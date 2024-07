L’Acqua fresca il teatro di Drieu La Rochelle per la prima volta in Italia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug – Per latradotto in linguana, è uscita per Aspis Edizioni L’Eau fraiche () una delle prime opere teatrali dello scrittore e saggista francese PierreLa. L’opera, pubblicata nel 1931 ma già abbozzata pochi annicon il titolo di “Ricchi o poveri” e messa in scena al Comédie des Champs-Èlysées, racconta dell’intimo rapporto che intercorre tra il denaro e l’amore all’interno della tipica mediocrità borghese tanto rappresentata negli scritti dell’autore. Una dirompente novità per ilfrancese che però, tra difetti stilistici ed “errori” comuni ad ogni debuttante, non è riuscita a raggiungere il successo che meritava.