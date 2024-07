La regina Camilla compie 77 anni | il regalo di re Carlo per sorprenderla

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Cosa si può mai regalare a una? Se lo deve essere chiesto re, in questo giorni, con l’avvicinarsi del compleanno della moglie., infatti, è nata il 17 luglio. E oggi che77il monarca non può non essersi presentato, accanto a lei, a mani vuote. È vero, quello di oggi è solo l’ennesimo compleanno che i due trascorrono insieme (il ventesimo, da quando sono sposati, al quale si aggiungono tutti quelli trascorsi da amanti e da fidanzati). Ciò potrebbe giustificare la mancanza di fantasia nella scelta del dono. C’è un filone di regali, però, che non potrebbe mai deludere, come dimostrano le scelte di stile dell’ex duchessa di Cornovaglia negli ultimi mesi.