La presentazione del fuoriclasse davanti a 75mila tifosi l’attacco dei Blancos abbonda di campioni Mbappé tripudio Real | Ancelotti e il nodo delle troppe star

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Provate a prenderlo, Kylian. Provate a prendere lui e ilMadrid, dopo avere visto lo spettacolo di ieri, in un Bernabeu gremito, per quello che è stato il primo giorno del francese con la maglia merengue: un enorme palco blu in area di rigore, uno dei migliori giovani calciatori europei degli ultimi anni, le 15 Coppe dei-Champions League alle spalle di un ragazzo totalmente a proprio agio al cospetto di una folla in delirio. Del resto, Kylianè uno che va veloce. Dodici mesi fa aveva annunciato l’intenzione di liberarsi dalla prigione dorata del Paris Saint-Germain a fine contratto perché, da tempo, voleva ilMadrid, e gli ultimi dodici mesi li ha evidentemente passati a studiare lo spagnolo, se è vero che ieri si è presentato al pubblico parlando perfettamente il nuovo idioma, studiato alle superiori, ma perfezionato per l’occasione.