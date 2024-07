Italia-Israele a Udine Comune nega patrocinio | Sarebbe divisivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ildiha deciso di non accogliere la richiesta diarrivata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, per la sfida di Nations League train programma allo stadio Friuli il 14 ottobre. “La scelta di patrocinare la partitastata divisiva, essendouno stato in guerra“, la spiegazione deldi. Lo ha confermato all’ANSA l’amministrazione comunale, spiegando nel dettaglio le motivazioni della decisione presa dalla Giunta, regolamento per la concessione delalla mano.: “” SportFace.