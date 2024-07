Inter davanti a tutti | ecco i gol club per club dominio nerazzurro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) I giocatori non si giudicano dai gol segnati e infatti in questo pezzo non giudichiamo nessuno ma prendiamo nota di un fatto (segnalato dall'attento Marco Ardemagni su X): i calciatori dell'sono stati i più decisivi nell'ultimo mese dedicato alle Nazionali. In totale hanno messo assieme 10 reti divise equamente tra Europei e Coppa America. Cinque di qui, cinque di là. Di là il contributo di Lautaro Martinez è stato totale, i gol sonosuoi, in particolare l'ultimo decisivo per il trionfo dell'Argentina. Questo dimostra una cosa: il più grande colpo del mercato estivo dell'è e rimarrà l'accordo sul rinnovo del contratto del capitano prima che conquistasse l'America.