I Tenacious D cancellano il tour dopo una battuta sull’attentato a Trump

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Jack Black e Kyle Gass, ovvero iD, sono stati costretti a cancellare tutte le date delaver fatto unacciache ha subìto Donaldqualche giorno fa. Il fatto risale alla scorsa domenica quando il duo rock si è esibito in concerto a Sydney. Nel filmato, diventato virale su TikTok, si vedono Jack Black e Kyle Gass interagire con un robot che aveva portato una torta di compleanno a Kyle. Arrivata la torta Jack ha esortato il compagno a esprimere un desiderio prima di soffiare le candeline, proprio come da tradizione, e lui non se l’è fatto ripetere due volte: “Non mancatela prossima volta“. Il pubblico ha reagito ridendo ed applaudendo ma, nelle ore successive, iD sono finiti al centro di una vera e propria bufera mediatica. @lakster.