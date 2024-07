Hanno provato a uccidermi due volte | la rivelazione choc di Elon Musk dopo l’attentato a Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Le immagini dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, con l’orecchio insanguinato e il braccio altola sparatoria al comizio di Butlerfatto il giro del mondo. E sull’argomento sono intervenuti tutti, attraverso post di sgomento sui social. In primis,, imprenditore miliardario a capo di SpaceX e Tesla, che ha risposto ad alcuni commenti su X, il social di cui è proprietario. “Ti prego, rinforza la tua protezione. Se possono andare da, verranno sicuramente anche da te”, scrive un utente. Pronta la risposta di, che rivela: “Tempi pericolosi in arrivo. Due persone (in occasioni separate)adnegli ultimi otto mesi. Sono stati fermati in possesso di pistole a 20 minuti dalla sede centrale di Tesla, in Texas”. Dangerous times ahead. Two people (separate occasions) have already tried to kill me in the past 8 months.