Guida TV Sky Cinema e NOW | Poveri ma ricchi Mercoledi 17 Luglio 2024

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Questa sera su SkyUno HD (canale 301) alle 21:15, verrà trasmesso "ma", una commedia diretta da Fausto Brizzi con Christian De Sica ed Enrico Brignano. La trama segue una famiglia della campagna romana che vince 100 milioni alla lotteria e decide di trasferirsi in un lussuoso hotel milanese, affrontando con esilaranti risultati la vita da. Su SkyDue HD (canale 302) alle 21:15, "The Son" è un toccante dramma familiare con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins. Il film esplora le difficoltà di un adolescente problematico che, segnato dal divorzio dei genitori, decide di andare a vivere con il padre nella speranza di trovare stabilità.