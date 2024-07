Giochi di parole puntata 15 | il 10 della Comaneci e gli altri atleti bambini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tutti conoscono l’exploit di Nadia, la ginnasta che per prima riuscì a strappare un 10 nelle votazioni dei giudici. Ma pochi sanno che proprio a causavittoriaromena, che era ancora una bambina, furono cambiate le regole. Questo non bastò per evitare qualche mossa scorretta da parte delle squadre cinesi, e in tempi moderni l’approdo dello skateboard nel programma olimpico ha riproposto il problema. Ma dal greco Loudras al piccolo timoniere ignoto che dopo aver fatto vincere l’equipaggio olandese nel canottaggio in Francia se ne andò senza prendere la medaglia, le imprese deinella storia deisono cose da grandi.