Eventi a Bologna | cosa fare oggi mercoledì 17 luglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 172024 – Ecco la nostra breve guida agli appuntamenti e agliprogrammati sotto le Due Torri. Alle 19, Barbara Baraldi presenta a Frida nel parco (Montagnola) la nuova versione di La bambola dagli occhi di cristallo. Alle 21, DiMondi in piazza Lucio Dalla accoglie Attaranta. Il Mediterraneo che balla: sul palco sono attesi Ambrogio Sparagna, che dirige l’Orchestra Popolare Italiana, Peppe Servillo e Toni Esposito, Theodoro Melissinopoulos, e Ziad Trabelsi. Sempre alle 21, CineBarca propone la visione di Vacanze di Natale. Alle 21.15, Francesco Benozzo è a Ca’ Bura per una serata di musiche e canti tradizionali dall’Italia alle Isole del Nord. Alle 21.45, in piazza Maggiore si guarda Il postino. Sempre alle 21.45, l’Arena Puccini proietta Tatami.