Estate caldo e notti insonni | ecco cosa fare per tornare a riposare bene

(Di mercoledì 17 luglio 2024): arrivano da un’esperta del settore, i consigli perin maniera corretta L’porta con sé giornate lunghe e piacevoli, ma anche ilpuò diventare un nemico del riposo notturno. Luisa Ranieri, nel suo spot diventato ormai simbolo delleestive, ha messo in luce una problematica comune a molti italiani: l’afa che disturba il sonno. Secondo Loreta Di Michele, pneumologa ed esperta di medicina del sonno dell’Ao San Camillo-Forlanini di Roma, ilnon favorisce un buon riposo come invece fa il freddo.per il-Ansa- Notizie.comPer migliorare la qualità del nostro sonno è essenziale rispettare alcuni principi di igiene del sonno. Questi includono mantenere orari regolari per andare a letto e svegliarsi, oltre ad adottare piccoli rituali serali come indossare il pigiama e lavarsi i denti.