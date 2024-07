Esplosione e incendio in una fabbrica di plastica nel Ferrarese

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) AGI - A Fiscaglia, in provincia di Ferrara, in unache lavora materiale plastico, dopo un'si è propagato un. Cinque dipendenti dell'azienda sono rimasti feriti, a quanto si apprende allo stato attuale. Tre non sarebbero gravi, mentre due sono stati trasportati in elisoccorso, uno all'ospedale Maggiore di Bologna e l'altro al Centro grandi ustionati all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e 118. Il sindaco: "Chiudere le finestre" Elena Rossi, sindaca di Ostellato, il comuneconfinante con Fiscaglia, sui social chiede alla cittadinanza "Sentito il comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara", "di restare all'interno delle proprie abitazioni con i vetri e le tapparelle chiuse fino allo spegnimento totale dell'".