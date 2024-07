Empoli Gli azzurri mettono minuti nelle gambe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) di Simone Cioni VINCI Seconda uscita stagionale per la squadra di D’Aversa, che rispetto a quanto programmato inizialmente non ha però disputato un’amichevole contro la Primavera di Birindelli, bensì una sfida in famiglia da 30a tempo. Una scelta dettata dalla necessità di aumentare il minutaggio di ogni giocatore, facendo disputare a tutti 60, cosa che non sarebbe stata possibile in un’amichevole ufficiale. D’Aversa, che per altro ha diretto la sgambata, ha mischiato gliin due formazioni con la presenza di alcuni ragazzi della Primavera quali El Biache, Mannelli, Bacciardi, Vallarelli e l’ucraino Popov. Tutti nell’arancione (in campo con le pettorine) insieme al portiere Chiorra (si sono alternati poi Biagini e Seghetti), al difensore Guarino, al terzino sinistro Angori, ai centrocmpisti Degli Innocenti e Ignacchiti e all’attaccante Shpendi.