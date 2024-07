Cosa resta del Mengo tre giorni si spazzatura al Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Arezzo, 17 luglio 2024-accatastata, cestini stracolmi. Bottiglie di plastica e vetro, lattine e bicchieri abbandonati un po’ ovunque. Bagni chimici non ancora rimossi e un odoro terribile dappertutto. Cartolina dal parco deldove trefa si è conclusa la 20esima edizione delMusic Fest. Cinque serate di musica ad ingresso gratuito che hanno portato “Più di 45000 presenze complessive tra concerti alCult,Cinema e l’ev ento finale in Fortezza con Paolo Benvegnù quelle raccolte quest’anno perMusic Fest” come raccontato dal patron del festival Pacozzi. Decine di migliaia di persone che si sono riversare alper ascoltare la musica, ballare, mangiare ai 12 foodtruck presenti e fare acquisti nei 40 banchini del mercatino. Presenze che hanno reso il manto verde dell’erba deluna steppa ormai secca e ingiallita.