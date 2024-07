Bonus rottamazione tv 2024 come ottenere il decoder gratis

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il passaggio al Dvb-T2 (Digital Video Broadcasting – 2nd Generation Terrestrial), il nuovo standard europeo per la trasmissione televisiva digitale terrestre, migliora la qualità delle immagini video e ottimizza la gestione delle frequenze radio. Questo cambiamento implica l’adozione di strumenti adeguati per decodificare il nuovo segnale, interessando numerosi utenti italiani. Gli italiani che desiderano continuare a guardare determinati canali televisivi devono provvedere alla risintonizzazione dei loro dispositivi entro mercoledì 28 agosto, perché il nuovo standard Dvb-T2 entrerà pienamente in vigore da quella data. Per evitare disagi durante il cambio di standard televisivo, il governo ha introdotto iltv. Questo beneficio consente di ricevere a casa undi nuova generazione, capace di decodificare i segnali secondo il nuovo sistema Dvb-T2.