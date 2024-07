Big E | Pur stando benissimo non posso ottenere l’autorizzazione medica devo guarire bene

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Big E non sale più su un ring dall’episodio di Friday Night SmackDown dell’11 marzo 2022, dove si fratturò il collo. Durante la sua assenza, è rimasto comunque attivo con numerose apparizioni in vari show. Parlando a Getting Over, l’ex membro del New Day ha fornito un aggiornamento sul suo infortunio. Le sue parole “Ora siamo a due anni di distanza dalla lesione al collo. Mi sono fratturato la C1 in due punti e anche la C6. Mi sento. Non ho alcun dolore, né fastidio, né debolezza, né altre cose del genere. La mia salute è ottima, l’unico problema è che la mia C1 sta guarendo in modo fibroso, il che è ottimo per la comune vita quotidiana, ma non si sta sviluppando nuovo osso e non è ancora in fase di ossificazione. Non mi autorizzeranno finché non succederà. Al momento, si tratta di un processo attendista.