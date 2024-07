Atletica Donati all’AGI | Schwazer vittima di grave ingiustizia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “è statodi una grande. La sua squalifica è terminata quando ormai non potrà essere più competitivo. Ora ha 39 anni, ma ha comunque deciso di tornare alle gare (20 km marcia ad Arco in Trentino ndr.)”. Così Sandro, allenatore di Alexdal 2015, ha parlato del ritorno alle gare del suo atleta 12 anni dopo la squalifica per doping, terminata il 7 luglio. “Conosco questo sistema da molti anni e sono certo che Alex (ndr.) sia stato privato dei suoi migliori anni di carriera. Il primo esame delle urine risultò negativo – prosegue– con il testosterone che era presente ma sotto la soglia. Le urine sono state fatte ricontrollare con il sistema IRMS per una quantità di sostanza paragonabile ad una cucchiaino di caffe in una piscina olimpionica. Quel dosaggio a mesi dalle gare non ha nessuno scopo”.