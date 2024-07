Atalanta ecco Ben Godfrey | Qui per migliorare Volevo la Dea I tifosi sono super

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Bergamo, 17 luglio – “Appena ho saputo che c’era un interesse da parte dell’ho deciso subito chevenire a giocare in questo club. Non vedo l’ora di conoscere i nostriche so checaldissimi”. Il 26enne difensore inglese Ben, questa mattina è stato presentato alla stampa nel centro sportivo di Zingonia, alla presenza dell’amministratore delegato Luca Percassi, intervenuto per dargli il benvenuto ufficiale. “Siamo felici di iniziare la nuova stagione presentando Ben: siamo stati felici che sia lui che il suo agente fin dal primo giorno della trattativa hanno voluto fortemente l’preferendola rispetto a molte offerte che aveva dalla Premier League.