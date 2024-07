WTA Palermo 2024 | Martina Trevisan rimontata da Arantxa Rus in un match infinito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo oltre quattro ore, compresa un’interruzione per luce saltata non solo sul posto, continua la maledizione del WTA didi. La toscana, infatti, mai ha vinto una partita in Sicilia, e questo trend continua anche contro l’olandeseRus, che in questo caso prevale con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-2. Il primo set mostra subito che tipo diquesto sarà: un confronto di lotta e anche di fasi alterne. Parte meglio, che si guadagna immediatamente il break a 30, salvo poi restituirlo ai vantaggi nel quarto game. Un dritto lungo (non di molto) di Rus le riconsegna il vantaggio, che rimane anche quando l’olandese, sul 4-3 per l’azzurra, ha non meno di sette palle break. Si alternano le emozioni, i vincenti di valore e anche gli errori.