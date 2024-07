Voli per le vacanze l’estate comincia con troppi ritardi e disguidi Ecco che cosa succede

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 luglio 2024) Altro cheanticipate ed estate allungata, quella del 2024 tra meteo instabile econ irischia di essere ricordata tra le peggiori.In parte ciò è dovuto alla domanda di biglietti, cresciuta del 10% in meno di tre mesi; quindi, dal maltempo, ma anche da una gestione complicata dello spazio aereo e infine da pratiche commerciali al limite della correttezza. Il trasporto aereo per essere profittevole deve essere strettamente organizzato ed è sufficiente un imprevisto perché a catena altri se ne generino fino a moltiplicare i disagi. Questa miscela di cause ed effetti sta quindi producendo un aumento deideiche non si registrava da anni.