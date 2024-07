Tribunale | Dani nuovo presidente | Obiettivo aprirsi di più alla città e i nostri archivi nell’interrato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) di Antonia Casini Emozionata e più volte applaudita. La giudice Beatriceè la nuovadeldi Pisa, dopo 18 mesi "non facili" di "vicariato" cominciati con il ritrovamento a uno degli ingressi del palazzo di giustizia dell’ordigno esplosivo di matrice anarchica. "La magistratura è credibile se sa dare risposte ai cittadini e se le dà tempestivamente" alcune delle sue parole. Ieri,presenza di tutto il personale, si è tenuta la cerimonia d’insediamento. La collega che guida la sezione civile a Pisa, Eleonora Polidori, ha ricostruito la carriera di Beatricepartita nel 1995 in Sicilia, a Pisa è statadella sezione penale (oggi è Giovanni Zucconi). Quindi ha ricordato l’anno e mezzo di lavoro in attesa dell’incarico ufficiale "nel solco positivo tracciato dexMaria Giuliana Civinini (presente in aula, ndr).