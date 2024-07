Spiegazione del finale di Longlegs come finisce l’horror?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Quando un film horrorsuscita tanto clamore, le reazioni del pubblico sono inevitabilmente divisive. Prima della sua uscita il 12 luglio, il nuovo film di Osgood Perkins (The Blackcoat's Daughter, I Am the Pretty Thing That Lives in the House) è stato definito sia "il film più spaventoso del decennio" che "una sciocchezza a vuoto". Tuttavia, con un punteggio del 91% su Rotten Tomatoes, il film è destinato a un weekend di apertura di 10-15 milioni di dollari, supportato da una campagna di marketing virale e proiezioni strategiche in anteprima. Su TikTok, i video correlati ahanno accumulato oltre 51 milioni di visualizzazioni, preparando il film a lasciare un segno nella storia delo a rischiare l'etichetta di "sopravvalutato".