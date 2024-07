Sinner al cinema dopo Wimbledon c’è Hollywood | tifosi in delirio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 16 luglio 2024), ciak si gira: le immagini inedite hanno fatto il giro del web, ecco cosa sta succedendo in queste ore. Jannikè ovunque. Nel vero senso della parola. Basta accendere la televisione per ritrovarselo improvvisamente sul piccolo schermo. E non in campo, luogo a lui più congeniale, ma sui set più disparati. È protagonista di talmente tanti di quegli spot che ad ogni tornata pubblicitaria sono altissime le possibilità di vederlo sul piccolo schermo. Jannikpronto a sbarcare al? (LaPresse) – Ilveggente.itCi sta. È questo, d’altronde, l’effetto della sua incredibile ascesa, dei numerosissimi successi che ha collezionato da quando ha esordito nel circuito maggiore e, più specificamente, nell’ultimo anno. Prima ha vinto il suo primo Masters 1000, dando il benservito a quanti credevano che non avesse la tempra necessaria per imporsi nelle grandi competizioni.