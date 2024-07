Se le elezioni diventano troppo pericolose si rivaluti il sorteggio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 luglio 2024) L’attentato di Butler, Pennsylvania, spinga a rivalutare ilper l’assegnazione delle cariche pubbliche. Lesono un metodopericoloso. Le campagne elettorali sonoviolente. Soltanto un eroe può accettare di partecipare a un dibattito televisivo in cui un vecchio cattoabortista può tranquillamente violare l’ottavo comandamento e oscenamente dire: “Hai tradito tua moglie incinta con una pornostar”. Soltanto un eroe può fare comizi in una nazione dove è odiato da milioni di malvagi e dove circolano milioni di armi. Dita puntate, fucili puntati. In Italia (e altrove) anche manette puntate. Soltanto un eroe, che è come dire un pazzo, può correre i rischi della politica. Ma una democrazia riservata agli eroi è una contraddizione in termini. Si studi, si valuti il: metodo che, variamente modulato, ad Atene e a Venezia ha funzionato per secoli.