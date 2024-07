Precipita da una cascata Guida perde la vita nel torrente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) TIGNALE (Brescia) Tragedia a Tignale dove ieri unadi canyoning, un uomo di nazionalità austriaca di 39 anni, Daniel Mitterberger, è morta mentre preparava un percorso lungo il quale doveva accompagnare una comonitiva. Una tragitto che si snoda nella valle di Vione, nella zona del Parco del Garda Bresciano. Il gruppo doveva percorrere un tratto all’interno del, fra cascate e salti di roccia. L’uomo attorno a mezzogiorno, per cause ancora in corso di accertamento, a un certo punto èto nel vuoto per una cinquantina di metri ed è morto sul colpo. I presenti hanno raccontato di averlo visto scendere per indicare poi la strada agli escursionisti quando di colpo è caduto nel vuoto.Tutte le escursioni nelsono state sospese fino a data da definire.