My home my destiny anticipazioni 20 e 21 luglio

(Di martedì 16 luglio 2024) Mymy20 e 21La serie turca è disponibile integralmente su Mediaset Infinity. A partire dall’8, “MyMy” andrà in onda solo il sabato e la domenica, sostituita nei giorni feriali dalla nuova serie turca “The Family“. Mymy20 e 21Sabato 20Mehdi arriva a casa e consegna a Cemile una busta con i soldi ottenuti dalla vendita dell’officina. Sia lei che Mujgan sono riluttanti ad accettare, ma Mehdi spiega che quei soldi sono l’eredità del loro padre. Poi chiede a Benal come intende organizzare la sua vita da futura mamma. Benal gli spiega che vorrebbe vivere con lui nella stessa casa, separati solo da una parete, in modo che il padre possa vedere la bambina tutte le volte che vuole, pur mantenendo la propria privacy.