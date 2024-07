Maurizio Russo presidente di Anie Energia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) Maurizio Russo è il nuovodi, l’associazione che, all’interno di FederazioneConfindustria, rappresenta circa 250 aziende elettromeccaniche attive in Italia che producono, distribuiscono ed installano apparecchiature, componenti e sistemi per la generazione, trasmissione, distribuzione e accumulo dielettrica per il suo utilizzo efficiente nelle applicazioni industriali e civili. Nato nel 1954, Russo fa parte del Consiglio di amministrazione di Electro Adda spa, Pmi lombarda che produce motori e generatori elettrici. L’industria rappresentata dacostituisce, storicamente, uno dei comparti di eccellenza tecnologica all’interno del manifatturiero nazionale. L’industria elettromeccanica italiana è seconda in Europa per dimensione del fatturato aggregato settoriale.