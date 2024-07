Mare sicuro con la guardia costiera Inosservanza dei limiti | 22 sanzioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Si muovono via terra e viaper far sì che la vacanza di bagnanti, diportisti e subacquei che scelgono di fruire delle coste e dei mari della provincia di Ancona, siano davvero sicure. L’attività della Capitaneria di porto di Ancona è intensa, impegnata com’è per l’operazione "e laghi sicuri 2024" a tutela appunto della sicurezza pubblica e anche ed, in generale, dell’ecosistema marino. Solo la scorsa settimana i controlli sono stati 135, dei quali 115 inda parte dei militari imbarcati sui dipendenti mezzi navali, durante i quali sono stati rilasciati 13 bollini blu, e 20 nella fasciasoprattutto tra gli stabilimenti balneari. Sono scattate 22amministrative perdeidi navigazione dalla costa da parte dei diportisti e violazioni in materia diall’ordinanza di sicurezza balneare.