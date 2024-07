L' ultima sparata di Babbo Salis | Alcune cose sono impagabili

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Ne avevamo viste di tutti i colori. Ma ci mancava il tweet disulla figlia Ilaria seduta sui banchi del Parlamento europeo di Strasburgo. Come se non bastasse, il padre della europarlamentare dimostra di non avere alcun pudore visto che il post è accompagnato dal messaggio "Perbasta la carta di credito altre". Con tanto di cuoricino rosso. Perbasta una carta di credito altre!?? pic.twitter.com/mUvKAwXAIy — Roberto(@robe) July 16, 2024 Evidentemente le" sarebbero proprio le case, visto che la figlia Ilaria ha un debito di decine di migliaia di euro per l'occupazione abusiva di immobili. Chiaramente il tweet è stato sepolto da una valanga di critiche e commenti negativi. È proprio vero che, in alcuni casi, il silenzio è d'oro.